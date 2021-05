Se It's My Life dei Bon Jovi conquista i cinema

Tutta l'energia inarrestabile di una hit senza tempo come "It's My Life". Ma anche "Livin 'On A Prayer" e "You Give Love A Bad Name"... insomma, le grandi canzoni dei Bon Jovi tornano dal vivo, con un'iniziativa mondiale.

A dare l'annuncio con un video elettrizzante è stato Jon Bon Jovi, sulla sua pagina Instagram: «Sono emozionato per l'annuncio del nostro encoredriveinnights concert, nei drive in più vicini a casa vostra il 22 maggio e in sale selezionate in tutto il mondo».

Poiché la band ha dovuto cancellare il tour dal vivo, questo è il modo per regalare emozioni live ai propri fan. Oltre alle hit, non mancheranno brani dall'ultimo album. Dopo gli Stati Uniti, il film arriverà in Europa a giugno. La band sarà composta dai mebri originali: oltre a Jon, David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald, Phil X, il co-produttore e co-autore John Shanks e Everett Bradley.

Il tour tradizionale è spostato al 2022, come ha dichiarato Jon: «tutta la band dal vivo insieme con un po di fortuna si potrà rivedere nel 2022 in Australia».

Intanto, Jon Bon Jovi ha eseguito una splendida cover di "Watermelon Sugar" di Harry Styles durante un evento di beneficenza negli Hamptons, New York.

(Foto Getty Images)