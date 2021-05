George Michael: omaggio a "Older" con una ristampa speciale

Era il 1996 quando George Michael pubblicava l'album "Older".

Il disco, che conteneva hit molto amate dai fan, come "Jesus to a Child", "Fastlove", "Spinning the Wheel", era il terzo album da solista dell'artista. Michael aveva dedicato ben 3 anni alla sua registrazione, e vi aveva esplorato nuovi orizzonti sonori.

Adesso, per celebrare i 25 anni dall'uscita, si parla di una ristampa in arrivo. Qualcosa di molto speciale, come ha rivelato il sito Twitter ufficiale dell'artista:

“Older is my greatest moment”. Celebrating 25 years this month. There’s also something very special to come later this year…



«"Older è stato il mio miglior momento". Questo mese si festeggiano i 25 anni. E tra un po' è in arrivo qualcosa di veramente speciale...»

(Foto Getty Images)