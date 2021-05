Se Bruce Springsteen va verso il West

Bruce Spingsteen ha ricevuto il il Woody Guthrie Prize 2021, premio dedicato al celebre cantautore statunitense che è una vera icona della musica a stelle e strisce (e non solo).

Durante la cerimonia, il Boss ha rivelato alcuni dettagli sul suo nuovo album: «La California ha avuto un'enorme influenza su alcuni dei miei ultimi scritti, attraverso i miei anni 90, fino agli anni 2000, e anche ora, su un disco che uscirà presto che sarà ambientato in gran parte ad Ovest. Sono stato molto coinvolto nel raccontare quelle storie del West con il mio lavoro».

Springsteen ha anche eseguito in acustico due canzoni di Guthrie, "Tom Joad" e "Deportee (Plane Wreck at Los Gatos)" e le sue "Across the Border" e "The Ghost of Tom Joad".

Bruce Springsteen ha parlato così delle canzoni di Guthrie: «La sua è stata la prima musica in cui ho trovato un riflesso dell'America che credevo fosse sincero, dove credevo che i veli fossero stati tolti e che quello che vedevo era il vero paese in cui vivevo, e cosa c'era in gioco per le persone e i cittadini che erano i miei vicini e i miei amici. E questo mi ha guidato nel profondo... Avevo 30 anni e abbiamo iniziato a suonare "This Land Is Your Land" in concerto. Non so se ci sarei mai arrivato, se avrei mai trovato quel genere di speranza, quel tipo di dedizione, e mettere il lavoro in una qualche forma di azione. E solo un racconto più profondo delle storie di persone le cui storie, ho sempre sentito, che spesso rimangono inascoltate».

