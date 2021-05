Jack Savoretti: in arrivo il nuovo album

Nuovo album in arrivo per Jack Savoretti. Si intitolerà "Europiana" ed è in uscita il 25 giugno. Ad anticiparlo è stato il singolo "Who’s Hurting Who", con Neil Rodgers.

Il nuovo album è nato durante il lockdown, come ha raccontato l'artista nel corso di un'intervista al sito web LaRegione: «Ho scritto come forma di fuga; ho sofferto la solitudine, l’ansia, come tutti. Poi ho chiuso gli occhi e sono andato oltre il senso d’intrappolamento cercando le soluzioni, gli ‘attrezzi’, affidandomi al senso dell’occasione».

L'album racconta la voglia «del viaggio, della libertà di viaggiare. C’è dentro tutto quello che abbiamo perso». E, circa la presenza di un'icona della musica come Nile Rodgers, Savoretti rivela: «È stata una benedizione, per tutto l’album. Nile ha portato il groove, il glamour, lo Chic».

I suoni sono un omaggio alla storia della musica, ha spiegato l'artista: «La mia generazione sta celebrando i 70, gli 80, i 90, che stanno tornando, in tanti artisti. Io voglio perpetuare quella musica, senza nostalgie... Non volevo fare un pastiche o un hommage. "Europiana" è Jacques Brel, Yves Montand, Julio Iglesias, Patty Pravo, quel songwriting romantico che arriva dal sud dell’Europa, il suono europeo spesso rilanciato senza dare i dovuti crediti».

Savoretti ha anche confessato come sono nate le nuove canzoni, grazie a un pianoforte baby grand: «Prima del 2020 mi sono ho comprato un baby grand, la cosa più straordinaria che mi potesse succedere. Avendolo in casa, ho deciso che avrei imparato lo strumento. Le canzoni vengono da qui, in passato ho scritto soltanto con chitarra. La mano destra ha prodotto melodie che la mia immaginazione non aveva ancora incontrato, aprendo un mio giardino segreto, un cancello verso soluzioni che non avevo... Col primo lockdown, visto che ci tenevo alla mia sanità mentale, ho pensato d’imparare cose nuove, mi sono dato pressione quotidiana, ho scelto deliberatamente di condividere una canzone al giorno... Ma non è stato facile arrivare sempre preparato. Quello che non si è visto sono state le prove in pigiama».

(Foto Getty Images)