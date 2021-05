Elodie: è suo il video mozzafiato del mese!

Elodie ha lasciato tutti senza fiato. Le è bastato pubblicare sulla sua pagina Instagram un breve video, in cui si esibisce in straordinarie mosse di danza, per entusiasmare il pubblico della Rete, e non solo.

La clip si intitola Dance Class, ma è molto più di un semplice flash da una lezione di ballo. Elodie indossa un body sgambato nero e calze a rete. Gambe lunghissime e tacchi a spillo, le sue mosse di danza sono un capolavoro di ritmo e sincronia. La cantante balla sulle note di "Own It" di Ella Mai, insieme all'amico e coreografo Giammarco. Alla fine del balletto, la coppia, stanca e felice, non nasconde la sua emozione per la perfezione dell'esecuzione. Non sono mancati i commenti di congratulazioni di numerosi colleghi del mondo dello spettacolo, da Elisa a Vanessa Incontrada. Ma la domanda adesso è: quale bella sorpresa ci sta preparando Elodie con questo balletto?

