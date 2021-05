Billie Eilish e quell'emozionante video nel deserto

Billie Eilish ha presentato il singolo ‘Your Power’ durante il programma televisivo Late Show with Stephen Colbert con un emozionante live nel deserto.

La cantante, la più apprezzata della sua generazione, si è esibita con il fratello Finneas.

La canzone è tratta dal secondo album dell'artista, intitolato "Happier Than Ever" e affronta un tema delicato. Parla infatti di abusi di potere e delle ferite che si infliggono alle persone. La Eilish ha rivelato: « Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite. Mi sento vulnerabile a pubblicarla perché mi è molto cara. Ha a che fare con varie situazioni di cui siamo stati tutti testimoni o che abbiamo vissuto in prima persona. Spero che possa ispirare un cambiamento».

Nell'attesa che arrivi l'album, la cui uscita è prevista per il 30 luglio, Billie Eilish ha fatto parlare di sé per la copertina di Vogue UK che la ritrae in versione davvero glamour.

Le immagini sofisticate, da diva, sembrano in contrasto con la precedente copertina che sempre Vogue aveva dedicato alla Eilish, nel febbraio dello scorso anno.

Ma proprio questo è il punto che all'artista interessa affermare: la denuncia contro gli stereotipi, la libertà di cambiare come e quando si vuole. Il titolo dato all'immagine di copertina è Tutto ciò che ti fa star bene. Nell'intervista, Billie Eilish usa frasi come «Prima di guardare il mio corpo ascoltate ciò che dico», «La scelta di mostrare il proprio corpo non dovrebbe autorizzare nessuno a mancare di rispetto».

