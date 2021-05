Patti Smith affascinata da quella cover da incanto di Arlo Parks

Non è mai facile cimentarsi con le canzoni delle icone della musica. Si rischia di bruciarsi le ali, di esporsi a critiche feroci. Ma la giovane e talentuosa cantante britannica Arlo Parks non si è affatto scoraggiata e ha scelto di interpretare "Redondo Beach",un brano della grande Patti Smith, leggenda vivente della musica internazionale, per di più tratto da uno degli album più significativi dell'artista. "Horses", del 1975. E pare che anche Patti Smith sia rimasta impressionata dalla versione di Arlo.

Ecco il video della Parks.

La canzone è stata registrata presso lo Studio Ferber di Parigi per la serie "Reprise", che mostra dieci artisti dal diverso background musicale affrontare una celebre canzone di un collega artisticamente molto lontano dal proprio stile.

Arlo, che ha esordito con l'eccezionale album "Collapsed In Sunbeams", ha motivato così la sua scelta di interpretare "Redondo Beach": «Ho scelto di eseguire questa cover perché ricordo di aver letto "Just Kids" quando ero più giovane e aver scoperto così Patti Smith, e quell'idea della New York degli Anni Sessanta e Settanta. Per me è sempre stato cruciale quanto la sua musica fosse libera e cruda. "Horses" ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per gli argomenti che esplora e perché mostra quanto potente sia una donna e quanto non necessiti di chiedere scusa. E' uno di quei dischi che ha accompagnato la mia formazione e il cui significato è andato cambiando mentre anch'io cambiavo. Ho sempre sentito che era fondamentale per me. Semplicemente, lo amo».

