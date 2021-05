Donna Summer: il ricordo

E' stata l’indimenticabile regina della musica disco. Conosciuta in tutto il mondo per i suoi brani memorabili, Donna Summer (nata il 31 dicembre 1948) tra gli anni 70 e 80 ha letteralmente infiammato le piste da ballo di ogni dove inaugurando un filone della quale è stata l’idolo indiscusso. Nel corso della sua carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi scrivendo pagine memorabili della storia della musica. Insieme a Barry White e i Bee Gees ha inaugurato la Dance Music Hall of Fame.

Per celebrare al meglio il suo talento abbiamo deciso di raccogliere le 7 migliori canzoni di Donna Summer. Siete pronti per fare un salto indietro nel passato?

1. Hot stuff

Impossibile non conoscerla, viene periodicamente riproposta in spot pubblicitari, film e serie tv. La scena dello spogliarello in “Full Monty” con il sottofondo di questa canzone è ormai un cult.



2. Bad Girls

In questo album omonimo la Summer ha raggiunto forse l’apice della sua carriera vicendo il Grammy come Best Rock Artist.



3. Last Dance

Un brano originale che ha tratti lenti e melodici e poi diventa un classico pezzo dance.



4. She works hard for the money

Brano del 1983, ha segnato un passaggio importante della carriera di Donna Summer, tornata in auge dopo un breve periodo di stop.



5. On the radio

Gli anni 70 sono stati un vero e proprio tripudio per l’artista. Con “On the radio” è riuscita infatti a diventare la prima musicista a raggiungere il primo posto in classifica con tre doppi album consecutivi.



6. I feel love

Altro brano memorabile di Donna Summer. È stato riutilizzato da tantissimi artisti compresa Madonna.



7. The Queen is back

Uno dei suoi ultimi brani: uscito nel 2008 porta in dote un messaggio molto chiaro, “la regina è tornata” ma forse, non se n’è mai andata.