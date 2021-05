Ezio Bosso: il ricordo

Ezio Bosso, il grande direttore d'orchestra, compositore e pianista, è scomparso il 14 maggio 2020, ad appena 48 anni. E' ancora grande il vuote che ha lasciato un immenso vuoto nel cuore di tutti, per la sua energia indomabile, il suo ottimismo a dispetto di ogni evidenza, il suo amore per la vita, che lo avevano reso caro a tutti gli italiani, e non solo.

Ezio Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971. Nel 2011 era stato operato per un tumore al cervello, cui sera seguita una malattia neurovegetativa. Ma Bosso non si arrese mai e la sua è stata una grande lezione di coraggio e di amore per la vita.

Nell'ultimo periodo, è uscita una raccolta dedicata al grande Maestro: "A Life In Music", 15 registrazioni dal 2004 al 2020 più il concerto di Venezia. Un omaggio per l'uomo e per l'artista che nei suoi ultimi giorni di vita aveva scritto al Presidente Mattarella avanzando proposte concrete per non lasciare le persone prive della consolazione dell'arte durante il primo lockdown: «La musica è la mia, la nostra cura, cura dell'anima in un momento in cui la popolazione mondiale è soggetta a pressioni psicologiche mai provate prima, di natura completamente diversa da tutto ciò che abbiamo sperimentato in passato».

Inoltre, è stato anche pubblicato il libro "Faccio musica", curato dalla sua addetta stampa Alessia Capelletti. Si tratta di 350 pagine ricche di testi molto spesso inediti, provenienti da interviste, dialoghi, messaggi Whatsapp, e dedicati alla musica, intesa come passione, creatività, etica.

(Foto Getty Images)