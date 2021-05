Stevie Wonder, buon compleanno

Stevie Wonder è nato a Saginaw, nel Michigan, il 13 maggio 1950 e nel corso della sua carriera si è dimostrato un vero genio musicale: cantautore, poli-strumentista, compositore e produttore discografico, ha portato una grande ventata di innovazione nella musica, con le sue incantevoli contaminazioni tra pop, jazz, funk e reggae.

Tra i suoi album d'eccellenza ci sono "Music of My Mind", "Talking Book", "Innervisions", "Songs in the Key of Life". Stevie wonder ha vinto 25 Grammy Award, un Grammy Lifetime Achievement Award, un Premio Oscar e 11 American Music Award. Inoltre, ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

All'attività musicale unisce anche quella di attivista per i diritti civili. Le Nazioni Unite nel 2009 lo hanno nominato “messaggero di pace”; il Presidente Barack Obama nel 2014 gli ha conferito la Presidential Medal of Freedom e nel 2016 la città di Detroit ha dato il suo nome a una via.

