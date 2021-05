Rolling Stones a tutta emozione: arriva il film realizzato a Copacabana

Era l'8 febbraio del 2006 quando la leggendaria spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, ospitava un live destinato a diventare altrettanto leggendario: quello dei Rolling Stones.

Oltre un milione e mezzo di spettatori entusiasti, un ponte appositamente costruito per fra apparire tra la folla emozionata i Rolling Stones direttamente dal loro hotel, un tramonto tropicale infuocato e la folla che sventola bandiere brasiliane e inglesi anche dalle barche.

Adesso le memorabili immagini di quella performance rivivono in un video, "The Rolling Stones-A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach" (in uscita il 9 luglio 2021) che ha remixato, ri-editato e ri-masterizzato il film tratto dal live. I formati disponibili sono dvd+2cd, BRay+2cd, 3LP nero, 3 LP colorato, la versione digitale e uno speciale box. Il 28 maggio è anche in uscita un EP composto da 5 canzoni: “Sympathy For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy” e “Rough Justice”, tutte in scaletta nel concerto di Copacabana (a eccezione di “Rough Justice” che faceva parte dell’evento del 2005 a Salt Lake City e il cui video è disponibile nella versione Deluxe).

Per la prima volta sono presenti anche 4 canzoni che non erano state incluse nel precedente dvd: "Tumbling Dice", "Oh No, Not You Again", "This Place Is Empty" e "Sympathy For The Devil".

Durante le due ore di performance, gli Stones eseguono le loro gemme: "It's Only Rock' n' Roll (But I Like It)", "Brown Sugar", "Start Me Up", "Satisfaction", "Wild Horses", "Rain Fall Down", "This Place Is Empty" e "Rough Justice".

Ricordando il live a Rio, Keith Richards ha dichiarato: «Siamo abituati a suonare i più grandi concerti del mondo, ma devo dire che Rio è riuscito a ritagliarsi un posto speciale». E Mick Jagger: «E' stato bellissimo. I fan sono stati incredibili. Sanno come divertirsi».

