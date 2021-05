Quanto è bella e libera Adele nelle foto del suo compleanno!

Adele ha compiuto il 5 maggio 33 anni. Thirty Free, come scrive sulla sua pagina Instagram, scherzando sull'assonanza tra three, 3, e free, libera.

Oltre che libera, si vede bene che Adele è assolutamente felice. Le foto che ah scelto di pubblicare la mostrano infatti senza trucco, raggiante, immersa in un mare turchese o gioiosa in passi di danza. Davvero un'Adele appagata e soddisfatta.

E gli amici non sono stati da meno, pubblicando foto inedite di Adele del passato, che ci mostrano una ragazza spensierata e allegrissima. Dunque, ancora auguri Adele, e che i tuoi giorni siano davvero lieti come in queste foto.

