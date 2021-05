I Coldplay lanciano il nuovo singolo dallo spazio!

Per i Coldplay non vale certo il detto "sky is the limit". La band infatti ha davvero superato ogni confine, lanciando il nuovo, atteso singolo, "Higher Power", addirittura dallo spazio,

La band di Chris Martin si è infatti collegata per una “video chiamata extraterrestre” con l’astronauta francese Thomas Pesquet, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

L'astronauta ha così schiacciato il primo play in assoluto della traccia a bordo della stazione spaziale e ha mandato in onda una speciale performance di "Higher Power", a base di ologrammi di ballerini alieni.

I Coldplay hanno pi chiacchierato amabilmente con Pesquet a proposito delle somiglianze tra la vita in tour e la vita in una stazione spaziale e sulla fragilità della Terra. Hanno anche chiesto a Pesquet se avesse mai visto gli alieni.

I Coldplay si esibiranno ai BRIT Awards martedì 11 maggio e, un livestream, al Live At Worthy Farm di Glastonbury domenica 22 maggio.

(Foto Getty Images)