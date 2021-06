Kings of Convenience: Radio Monte Carlo ti presenta in anteprima il nuovo album!

Radio Monte Carlo ti fa ascoltare in anteprima il nuovo album dei Kings of Convenience, "Peace or Love" , uscito dopo dodici lunghi anni di silenzio. Il disco, che è stato anticipato dal singolo "Rocky Trail" , sarà pubblicato il 18 giugno.

Da lunedì 14 durante Monte Carlo Nights ascolta le nuove canzoni del duo norvegese, formato da Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe. E giovedì 17 giugno non perdere l'intervista alla band!

La coppia, pioniera di una nuova ondata di musica intima ed acustica, ha inciso tre album, tutti acclamati dalla critica e ha suonato in tour in giro per il mondo.



La band con "Rocky Trail" emoziona come sempre con i suoi testi e la musica. Le melodie acustiche sono accompagnate dal violino e dal caratteristico approccio a due voci che crea un suono sottile e raffinato. "Un'altra composizione tipica di Eirik che ignora abilmente lo schema standard strofa-ritornello-strofa" ha detto Erlend sulle origini della canzone. "È sicuramente pop, ha spiegato, ma non nel modo in cui lo conosciamo".



Vecchi amici di scuola, in questo ultimo lavoro esplorano l'ultima fase della loro vita insieme. Catturando una magia che a volte sembra inafferrabile.

Ci sono voluti cinque anni per registrare "Peace or Love", toccando cinque città diverse. Undici le canzoni, che raccontano della vita e dell'amore con la tipica bellezza seducente che è diventata la cifra stilistica dei Kings of Convenience.



Il duo norvegese ha annunciato anche il ritorno in concerto il prossimo 26 settembre con due esibizioni al Royal Festival Hall di Londra.