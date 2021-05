Bono, buon compleanno!

Tanti auguri Bono! L'artista è nato il 10 maggio 1960 a Dublino.

Bono, ovvero Paul David Hewson, è nato il 10 maggio 1960 a Dublino. Soprannominato Bono Vox dagli amici, i ragazzi ribelli del quartiere in cui è cresciuto, nel 1976 entra in contatto con Larry Mullen, che vuole fondare una band. Al suo appello rispondono anche Dave Evans, che diventerà celebre col soprannome di The Edge, suo fratello Dick e Adam Clayton. Nel 1978, senza Dick, il gruppo pubblica il primo demo. Nascono così gli U2, che nel corso della loro gloriosa carriera hanno venduto oltre 150 milioni di dischi e conquistato ben 22 Grammy Award.

Tra musica e impegno

La band ha dato vita ad album memorabili che hanno segnato gli Anni Ottanta (“October”, “War”, “The Unforgettable Fire”, “The Joshua Tree”, “Rattle And Hum”) e Novanta (“Achtung Baby”, “Zooropa”, “Pop”). Ma Bono non si solo fatto notare per la sua voce la carica istrionica dei live: il musicista infatti ha dimostrato da subito un vivace impegno politico e sociale, volto principalmente a far cancellare il debito dei Paesi del Terzo Mondo. In questa veste, Bono ha incontrato più volte i governanti degli stati più potenti del mondo, ma ha anche stretto amicizia con figure carismatiche come quella di Nelson Mandela.

Sposato fin dal 1982 con Ali, conosciuta ai tempi della scuola, ha quattro figli, due femmine e due maschi. Il suo talento non si limita alla sola musica: Bono ha infatti scritto la sceneggiatura del film di Wim Wenders “The Million Dollar Hotel” (albergo che era apparso anche nel video di “Where The Streets Have No Name”) e l’introduzione al Libro dei Salmi, pubblicato dalla chiesa di Edimburgo.

