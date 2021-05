Dave Gahan buon compleanno

Dave Gahan, carismatico frontman dei Depeche Mode, è nato, con il nome di David Callcott a Epping, il 9 maggio 1962. Amato per le sue indimenticabili performance live e la sua voce baritonale, è stato inserito dal prestigioso magazine britannico Q nella lista dei 100 cantanti più grandi e in quella dei 100 frontman più eccezionali.

Oltre a cantare nei Depeche Mode, Dave Gahan ha pubblicato due album da solista, "Paper Monsters" (2003) e "Hourglass" (2007) e ha collaborato agli album dei Soulsavers "The Light the Dead See" e "Angels & Ghosts".

L'artista dal 1997 vive a New York, con la terza moglie, Jennifer Sklias, e la loro figlia. Per festeggiarlo ecco il video di "Enjoy The Silence".

(Foto Getty Images)