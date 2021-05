Spandau Ballet: Gary Kemp annuncia un nuovo album

Con gli Spandau Ballet, ha fatto sognare un'intera generazione di fan. Poi, Gary Kemp ha anche deciso di provare le sue abilità come solista (oltre a cantare nella super-band creata dal batterista dei Pink Floyd Nick Mason, Saucerful of Secrets). Così, 25 anni fa, ha pubblicato l'album "Little Bruises".

Adesso è il momento del secondo, meditato disco. Si intitolerà "Insolo" e uscirà il 24 giugno. Il primo singolo è “Ahead Of The Game”.

Gary Kemp ha raccontato così il suo ritorno: «È la fiducia in me stesso. Suonare in giro per il mondo con Nick Mason mi ha permesso di acquistare la credibilità come chitarrista e cantante che non ho mai avuto con gli Spandau Ballet. Questo mi ha permesso di realizzare il mio disco. Ormai, giunto a quest’età, sento la necessità di capire i problemi presenti nel mondo e nella mia vita e l’unico modo per farlo è attraverso la terapia personale dello scrivere canzoni... Amo la fine degli Anni 70 e ho sentito parte delle influenze musicali di quel periodo in questa canzone. Nel realizzare le seconde voci dell’album i miei riferimenti sono sempre stati quelli di quell’epoca, come Wings, 10cc e Supertramp».

(foto Getty Images)