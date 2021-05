Ed Sheeran: ecco perché si traveste da vampiro!

Siamo abituati a vederlo con le sue amate camicie casual, un grande sorriso e un'aria dolce e benevola. Quindi, il repentino cambio di look di Ed Sheeran ha colto tutti un po' di sorpresa. Ma cosa ci fa l'artista con una elegantissima giacca rosa shocking, i capelli accuratamente irti, occhiaie insanguinate e soprattutto denti da vampiro?

Ed Sheeran as a vampire pic.twitter.com/jhdj8A4uza — Sophia (@imjustsofi) April 24, 2021

Be', niente paura. Ed era solo impegnato in alcune riprese video, che secondo molti sarebbero quelle della clip del suo nuovo singolo. Belle novità in arrivo dunque.

Ed Sheeran filming new music video dressed as vampire https://t.co/aMEjD23fXF pic.twitter.com/Vd6kONYIYI — ATRL (@atrl) April 23, 2021

Questi i fatti: Ed Sheeran, ha riportato il tabloid britannico Sun, è stato visto nella zona londinese di Catford, sul tetto di un grande magazzino, abbigliato da vampiro e con tanto di chitarra. Tutt'intorno, zombie e mostri . Naturalmente, si trattava di comparse e, naturalmente, si stava girando un video.

One for the intrigue of fellow south London folk... if you’re familiar with Catford shopping centre (the one with the big cat on it), one does not anticipate seeing Ed Sheeran there, or on the roof, or dressed as a vampire... https://t.co/qiJEFxMlJO — Simon Boyle (@SimonBoyle87) April 23, 2021

Un osservatore ha dichiarato al Sun: «Era ovvio che stesse accadendo qualcosa di grosso, c’erano troupe di ripresa video e cordoni di sicurezza. Ma non ti aspetteresti mai di vedere una superstar sul tetto del centro commerciale... È facilmente riconoscibile, in quel momento era vestito in modo normale, con la sua chitarra, così la voce che Ed stesse filmando si è sparsa velocemente - ma lui era tranquillo, salutava i bambini e rideva. È stato abbastanza surreale». E anche: «C'erano molti fan e gli addetti della sicurezza erano un po' in ansia, ma lui sapeva come comportarsi, si è prestato per alcune foto e poi educatamente ha detto che doveva tornare al lavoro. Ovviamente sta pianificando un grande ritorno. In alcuni momenti si sentiva della musica, qualcosa che non avevo mai sentito prima».

L'ultima canzone di Ed è stata "Afterglow". Adesso aspettiamo i nuovi brani.

(foto Getty Images)