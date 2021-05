George Micheal: è sua la canzone più amata

Un recente sondaggio britannico ha confermato quello di cui molti fan erano già certi. La canzone più amata del Regno Unito è di George Michael. E non poteva che trattarsi di "Careless Whispers".

Il sondaggio è stato organizzato dalla rete di emittenti radiofoniche britanniche Smooth Radio.

"Careless Whispers" era stata pubblicata nel 1984. La sorella di George, Yioda Panayiotou, ha accolto così la notizia: «Siamo ancora una volta sbalorditi dall'apprendere la straordinaria notizia che, anche nel 2021, per il terzo anno consecutivo, "Careless Whisper" è stata votata numero uno nella All Time Top 500 di Smooth. Sapere che la musica di George continua ad essere amata dai suoi fan in tutto il mondo è tutto per noi, come sarebbe stato per George».

E il primato di George Michael è davvero notevole: nella top 500 delle canzoni più amate spiccano ben sue 17 hit, tra cui "A Different Corner" e "Don't Let the Sun Go Down on Me", con Elton John.

Se siete curiosi di conoscere le altre posizioni in questa classifica, proprio Elton John vanta 16 canzoni nella lista, gli ABBA 12, i Bee Gees 10, come Whitney Houston. Madonna è a 8.

Le prime 3 canzoni più amate sono appunto "Careless Whispers", "Bohemian Rhapsody" dei Queen e "Man in the Mirror" di Michael Jackson.

IL commento giunto in proposito da Smooth Radio è questo: «Smooth's All Time Top 500 ci offre una panoramica delle canzoni preferite dalla nazione, la colonna sonora delle nostre vite negli ultimi dodici mesi. In quello che è stato un anno senza precedenti, la popolarità di quelle canzoni familiari e senza tempo rimane sempre forte, poiché le persone si rivolgono alla musica che conoscono e amano. I nostri ascoltatori ci dicono che Smooth continua a essere un rifugio e un'oasi nel fitto programma di notizie, quindi è una testimonianza del potere duraturo della musica di artisti come George Michael, Whitney Houston ed Elton John che continuano a mantenere un posto importante nel cuore della nazione».

(Foto Getty Images)