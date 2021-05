Jennifer Lopez e il bellissimo omaggio alla mamma

Jennifer Lopez è una roccia. Ha forza, coraggio e grinta da vendere. Il successo, sia nella musica che nel cinema, non ha scalfito la sua tempra da combattente, da vera "Jenny from the block", come amava farsi chiamare agli inizi della carriera.

Adesso, anche se il suo sogno d'amore si è dolorosamente infranto (il fidanzamento con l'ex campione Alex Rodriguez, che si pensava finisse in nozze gioiose, è svanito), Jennifer non si è persa d'animo. Si è tuffata nel lavoro, anima e corpo, e ha terminato le riprese del film "Shotgun Wedding", in cui recita accanto a Lenny Kravitz.

Poi, ha ritrovato forze, energia e il sorriso nell'abbraccio della famiglia. E delle donne di casa Lopez. Eccola dunque pubblicare un bellissimo scatto sulla sua pagina Instagram, in cui, di profilo, sono ritratte le 3 generazioni delle Lopez lady: l'eccezionale mamma Guadalupe, 75 anni, punto di riferimento indiscutibile di Jennifer. J.lo, 51 anni, più bella e decisa che mai. E la piccola di casa, Emme, 13 anni, la figlia di Jennifer e dell'ex marito Marc Anthony.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

L'hashtag che accompagna la foto recita:#MamaGlowsBest e davvero indica lo splendore (glow) non solo della splendida signora Guadalupe, ma di tutte le Lopez di famiglia!

(foto Getty Images)