Adele festeggia il compleanno con un nuovo amore

Il 5 maggio Adele festeggia i suoi 33 anni e pare proprio che non sarà sola. Infatti, dopo la separazione dal marito (e padre del figlio Angelo) Simon Konecki e l'ufficializzazione del divorzio, secondo i bene informati ci sarebbe un nuovo compagno.

Ma... di chi si tratta? Nel corso del tempo si sono fatte molte ipotesi. Si è prima parlato di Harry Styles, poi di Skepta e di Drake. Tutti musicisti, tutte star, che Adele ha frequentato. E proprio con Drake Adele è stata avvistata, mentre si scatenava felice alla festa post Oscar dell'attore Daniel Kaluuya, vincitore per il film “Judas and the Black Messiah”

Adesso, una fonte rimasta anonima, ma che si dice vicina alla famiglia di Adele, ha rivelato a Cosmopolitan che il nuovo amore dell'artista sarebbe una persona normale. Un ragazzo come tanti, addirittura conosciuto quando la futura diva e la sua nuova fiamma andavano a scuola. Insomma, un compagno di classe. La fonte ha dichiarato: «Lei non ha mai nascosto di volere altri figli e questo desiderio ce l’ha anche il suo nuovo compagno. La loro storia d’amore è venuta fuori dal nulla mentre Adele era tornata a casa a Londra l’anno scorso, quando le restrizioni causate dal Covid si erano allentate... La loro amicizia ha preso una svolta inaspettata dopo una notte alcolica con altri amici comuni, quando entrambi si sono resi conto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Dato che avevano già le basi di un’amicizia, le cose sono progredite rapidamente e sono entrambi felici».

Sarà vero? Vedremo se Adele e l'ipotetico nuovo compagno vorranno rendere pubblico il loro amore.

(foto Getty Images)