7 maggio 1946: nasce Thelma Houston

Il 7 maggio 1946 nasceva a Leland, Mississippi, Thelma Houston, destinata a conquistare il successo con la hit del 1977 "Don't Leave Me This Way",che le fece conquistare anche un Grammy nella categoria Best Female R&B Vocal Performance.

Il debutto era avvenuto nel 1969 con l'album "Sunshower", ma la gloria era arrivata con il terzo disco, "Any Way You Like It", che conteneva appunto la sua cover della canzone di Harold Melvin & the Blue Notes "Don't Leave Me This Way".

Un altro album di successo della Houston fu "Qualifying Heat", che conteneva il singolo "You Used to Hold Me So Tight". Una curiosità: tra i produttori figurava un giovane Lenny Kravitz, che allora si faceva chiamare Romeo Blue.

