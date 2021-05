Ezio Bosso: un libro ne raccoglie il pensiero

Ezio Bosso ci ha lasciato appena un anno fa, il 14 maggio 2020, e il vuoto che ha lasciato la sua scomparsa è davvero incolmabile. Mancheranno sempre il suo talento, la sua ironia, il suo modo sempre originale di vedere il mondo, l'arte, le relazioni tra le persone. E il suo grande coraggio.

Adesso a ricordare quale fosse la sua eccezionale statura d'uomo e d'artista, otre alla musica che Bosso ci ha lasciato, arriva anche un libro. Si intitola "Faccio musica" ed è stato curato dalla sua addetta stampa Alessia Capelletti. Si tratta di 350 pagine ricche di testi molto spesso inediti, provenienti da interviste, dialoghi, messaggi Whatsapp, e dedicati alla musica, intesa come passione, creatività, etica.

La curatrice ha spiegato: «Ho ancora il Google Alert attivo sul nome di Ezio e una mattina ho trovato il messaggio di uno studio dentistico che usava una sua frase a fini pubblicitari: “I sorrisi avvicinano più dei passi”. Ezio aveva un talento incredibile nell’inventare frasi fulminanti, che in poche parole raccoglievano grandi idee. Ma per lui era anche una maledizione: era convinto che l’efficacia di quegli slogan finisse per dissuadere il pubblico dall’andare a fondo nella complessità del pensiero da cui scaturivano. A un certo punto, ironicamente, iniziò a paragonarsi a Osho: diceva che quelle erano “le frasi di Bossho”... La botta emotiva del riascoltare la sua voce è stata forte, ma nel curare il libro ho mantenuto l’approccio che avevamo sul lavoro: nessun sentimentalismo. Di Torino non abbiamo mai parlato molto. Con un’unica concessione: se dovevo venirci, mi consigliava dove andare a mangiare. Sul cibo Ezio non transigeva: se sbagliavi ristorante, erano guai».

(foto Getty Images)