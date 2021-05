Michael Bublé e quella bellissima confessione che riguarda l'Italia!

Michael Bublé ha un debole per l'Italia. Certo, la sua famiglia è di origini italiane. Il nonno Demetrio Santagà, detto Midge, nato nell'Alberta, era infatti originario originario di Sambughè, frazione del comune di Preganziol in provincia di Treviso. Ad appena 14 mesi si era trasferito a Vancouver con la famiglia, nella Little Italy di Union Street.

Midge aveva poi sposato Iolanda Moscone, originaria di Carrufo, frazione di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila. La loro figlia Amber aveva sposato a sua volta il pescatore di salmoni Lewis Bublé. Amber e Lewis sono i genitori di Michael e poiché papà Lewis era a lungo assente durante la stagione della pesca, il piccolo Michael trascorreva molto tempo con nonno Midge, bravo cantante (anche in dialetto veneto) e possessore di tanti dischi. «Ascoltavo i dischi facendoli girare nel mio vecchio grammofono: il genere di musica che era popolare quando crebbi, negli anni Quaranta», ha rivelato Midge «E prima ancora che me ne rendessi conto, Michael canticchiava seguendo la musica di artisti famosi come Frank Sinatra e Tony Bennett. Era straordinario!».

E' stato grazie a nonno Midge se Michael si è esibito dal vivo da ragazzo. Il nonno infatti, che era idraulico, eseguiva lavori gratis nei locali a patto che facessero esibire il talentuoso nipote. E fu dunque anche grazie al nonno che Bublé diventò un artista famoso.

Michael non ha mai dimenticato le sue origini italiane, di cui va molto fiero. «Vengo da una famiglia molto unita. Calda e tipicamente italiana. I miei hanno tutti origini italiane, e anch’io mi considero italiano. Nessuno lo immaginerebbe, vero?», ha dichiarato più volte. E ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria del nostro paese.

Adesso, con un post su Instagram, ha rivelato che uno dei luoghi che più ama al mondo è in Italia. Anche se, piccola sorpresa, non si trova in Veneto o in Abruzzo, regioni d'origine dei suoi antenati, ma... in Puglia.

Michael Bublé ha confessato che è in Puglia che ha imparato a fare la pizza. E non solo...

(Foto Getty Images)