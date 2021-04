Brian May ha guai con TikTok. E intanto pubblica un nuovo video

Brian May è un artista che ama, oltre alla musica, lo spazio, gli astri, i viaggi stellari e... i social media. Non sorprende dunque che si sia iscritto a uno dei social più utilizzati, TikTok. Ebbene, immaginate la sua delusione quando, dopo aver totalizzato ben due milioni di view in sole 48 ore, si è visto subito dopo bandito per "molteplici violazioni alle linee-guida della community".

May non credeva ai suoi occhi e ha chiesto aiuto ai fan dalla sua pagina Instagram: «Cooosa? Mi sa che la mia carriera su TikTok è finita!!! E' uno scherzo? Cosa avrò fatto! Da 0 a 2 milioni di views in 48 ore e poi di nuovo a zero!! Qualcuno può spiegarmelo? Il mio post era troppo pericoloso per TikTok?!!! Posso fare appello?»

Poco dopo, come per magia, Brian May è stato riammesso su TikTok, come lo stesso artista ha immediatamente raccontato ai fan: «Beh, pare che io sia tornato!’ Grazie amici di IG per la spinta! Mi sa che avevo rotto TikTok e che voi me lo avete riaggiustato».

E, tra un social e l'altro, il musicista ha anche avuto tempo e modo di registrare con la cantante Kerry Ellis "Panic Attack 2021", rilettura di una canzone pubblicata dal duo nel 2017, “It’s Gonna Be All Right (The Panic Attack Song)".

Ecco il video.

