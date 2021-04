Coldplay, era tutto vero: arriva la nuova canzone!

Sì, era proprio tutto vero: gli indizi disseminati sui social (e non solo) dai Coldplay portavano sul serio a una gran bella notizia. C'è nuova musica in arrivo. Per l'esattezza, si tratta di una nuova canzone, intitolata "Higher Power" e in uscita il 7 maggio.

L'annuncio è arrivato grazie a un tweet, con cui la band ha anche rivelato un dettaglio davvero curioso sulla realizzazione della canzone: «“Higher Power è una canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020. È stata prodotta da Max Martin che è una vera meraviglia dell’universo. Esce il 7 maggio. Love c, g, w & j»

I fan erano comunque in attesa. Infatti pochi giorni fa era stata pubblicata, sull'account twitter ColdplayXtra, una "criptica animazione" in alfabeto alieno che rimandava a un nuovo sito, battezzato "alienradio.fm."

In case you’re only just getting the news now, the @alienradiofm language translates to:

Coldplay • #HigherPower · May 7

New music here we come

— ColdplayXtra (@coldplayxtra) April 27, 2021



Gli stessi misteriosi caratteri erano apparsi in affissioni delle più grandi metropoli internazionali. I fan avevavno così decifrato la scritta"Coldplay / Higher Power / 7 maggio". E non si erano sbagliati...