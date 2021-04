Quanto è fantastica Adele che balla all'after party degli Oscar!

Ecco dove era finita Adele. La davamo scomparsa dai radar, tutta presa probabilmente a ultimare il nuovo album (cosa che senz'altro starà facendo), ma ecco che a sorpresa si scopre che l'artista è negli Stati Uniti.

E non in un posto qualunque, ma a Los Angeles, in piena atmosfera Oscar. Adele è stata infatti fotografata e filmata all'after party di Daniel Kaluuya, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per il film "Judas and the Black Messiah".

Kaluuya ha festeggiato con gli amici la vittoria e tra loro c'era una smagliante Adele, elegantissima in una giacca color lime firmata Lapointe. Adele si è concessa un Moscow Mule e ha ballato al ritmo di "I'm Real" di Jennifer Lopez e Ja Rule.

Anche l'attrice Amber Chardae Robinson, presente al party, ha pubblicato dei selfie con Adele. Tra gli ospiti alla festa non mancava Drake, da tempo grande amico della cantante britannica.

Aria di Hollywood insomma. E c'è chi ipotizza che Adele possa essere tentata anche dalla recitazione. Staremo a vedere...

(Foto Getty Images)