Mark Knopfler e i suoi consigli per suonare la chitarra

Chi non vorrebbe suonare come Mark Knopfler dei Dire Straits? Il musicista ci ha regalato esecuzioni impareggiabile e momenti di emozione pura. E adesso ci impartisce anche qualche consiglio utile per suonare al meglio la chitarra.

«La cosa importante è imparare a rilassare il braccio, sinistro se siete destri o destro se siete mancini», ammonisce subito Knopfler. «Più riuscite a farlo, più fluidi sarete sul manico» e aggiunge: «Solo così riesco a suonare Sultans of Swing nel modo migliore».

Certo, non è da tutti suonare "Sultans of Swing" come il musicista britannico. Che d'altronde aveva iniziato ad appassionarsi alla musica da bimbo, quando già sognava di possedere una Fender Stratocaster Fiesta Red. Il papà gli regalò invece una Hofner Super Solid da 50 sterline, con cui il piccolo Mark si esercitò senza posa. E anche se si diede alla carriera da giornalista (scrive per lo Yorkshire Evening Post di Leeds) e poi da professore di inglese (al Loughton College nell’Essex), non smise mai di suonare nei pub e nei club.

Alla fine degli Anni Settanta nacquero i Dire Straits (David Knopfler, fratello di Mark, John Illsey, Mark e Pick Withers) e il giovane Knopfler si diede alla tecnica del “finger-picking”, un modo di suonare tipico dei musicisti folk americani. Infatti, durante una sessione di prove, Mark si ritrovò con una chitarra acustica dal manico rovinato e corde molto leggere. L'unico modo per suonarla era quello del finger picking e, come ricorda l'artista: «In quel momento ho trovato la mia voce... Suonare la chitarra è diventato il modo più facile per esprimermi».

L'ultimo consiglio di Knopfler è questo: «Bisogna imparare a smettere di associare le emozioni con la tensione... La necessità di suonare la chitarra per esprimere sé stessi purtroppo può generare tensione nel corpo. E la tensione rallenta il tuo modo di suonare».

Niente stress, dunque, se volete emulare il grande Knopfler.. e provare gioia nel suonare la chitarra.

