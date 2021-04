Ludovico Einaudi: la sua musica ha accompagnato il trionfo all'Oscar di Nomadland

Le sue musiche hanno intarsiato due pellicole da Oscar: 5 in tutto. Ludovico Einaudi ha firmato le colonne sonore di ‘Nomadland’ (miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista) e di ‘The Father’ (migliore attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale).

Gran serbatoio di ambedue i soundtrack è stato l’album ‘Seven Days Walking’. Per ‘The Father’, il pianista torinese ha composto appositamente il brano ‘My Journey’. Ed è generalmente prolifica tutta la produzione personale destinata al grande schermo: con progetti cinematografici sempre di alto livello, impreziositi dalla sua arte pentagrammatica.

Questi i giudizi di Chloe Zhao e Florian Zeller, che hanno firmato le regie di ‘Nomadland’ e ‘The Father’: “Percependo l’amore di Einaudi per la natura, comune a quello del personaggio protagonista, sapevo che la musica si sarebbe adattata perfettamente al film”; “Grazie al suo uso dei violini, è padrone territoriale del quasi impercettibile”.

Ludovico Einaudi, che ha raccolto 28 composizioni da colonna sonora in un doppio album intitolato ‘Cine’ (in uscita il 4 giugno), sarà impegnato in un tour estivo lungo l’Italia.