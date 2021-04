Laura Pausini non vince l'Oscar. Ma si consola con un hamburger

Grande Laura Pausini. Che non è riuscita a portare a casa la statuetta dell'Oscar per la miglior canzone originale (il premio è andato a H.E.R. per la canzone "Fight For You", dal film "Judas and the Black Messiah"). Ma ha vissuto l'esperienza delle cerimonia di premiazione con entusiasmo, gioia e riconoscenza, dimostrando un carattere solare e ottimista. E una eccezionale professionalità. Così, nonostante l'inevitabile delusione, Laura ha preso il meglio da questa sua esperienza a Los Angeles. E si è anche concessa un mega hamburger, per restare coi piedi, come dire, ben piantati per terra. Ecco come ha raccontato sulla sua pagina Instagram la notte degli Oscar.

E poi naturalmente c'è stata la grande emozione della performance durante la premiazione, quando Laura si è esibita dalla terrazza del Museo del Cinema firmato da Renzo Piano, sullo sfondo dello skyline delle colline di Los Angeles al tramonto.

Quest'anno i premi Oscar principali sono stati i seguenti:

Mglior film: Nomadland

Miglior regia: Chloe Zhao, Nomadland

Miglior attrice protagonista: Frances McDormand, Nomadland

Miglior attore protagonista: Anthony Hopkins, The Father

Migliore attrice non protagonista: Yuh-Jung Youn, Minari

Miglior attore non protagonista: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Miglior film internazionale: Un altro giro, Danimarca

Miglior film di animazione: Soul