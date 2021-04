Madonna: adesso è la figlia Lola sotto i riflettori

Buon sangue non mente. E dunque anche Lourdes Maria Leon, detta Lola, figlia di Madonna e dell'allora suo coach di fitness Carlos Leon, è adesso un vero personaggio.

La ragazza ha 24 anni e ha già attratto l'attenzione per i suoi atteggiamenti liberi e decisi. Poco amante dei luoghi comuni e delle pose istituzionali, Lola ha uno stile tutto personale, già ostentato alla New York Fashion Week del 2019. E il mondo della moda si è subito interessato a lei. Così, Lola ha collaborato con Adidas e con Stella McCartney (anche come coreografa, casting director, ballerina e modella). D'altronde, la figlia di Madonna ha alle spalle ottimi studi: ha frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts di Manhattan e il conservatorio di danza Suny Purchase (in cui si studia per 10 ore al giorno come minimo).

Adesso lo stilista Marc Jacobs ha scelto Lola come volto per la sua nuova campagna pubblicitaria. Il celebre stilista aveva già collaborato con Madonna (e infatti Lola ricorda di averlo conosciuto quando era appena una bimba dodicenne), ma adesso ha voluto la figlia per le sue affissioni pubblicitarie di ben 6 metri d'altezza. Che mostrano immagini in cui la ragazza non ha perso una una briciola del suo spirito anticonformista.

Però, a onta del carattere e delle pose trasgressive, Lola è molto attratta dalla spiritualità e dalle persone religiose. E desidera trascorrere molto più tempo a Cuba, patria della famiglia paterna.

