Jennifer Lopez e la sua bellissima lezione di vita

E' stata davvero una grande delusione per Jennifer Lopez: l'artista aveva creduto di aver trovato finalmente l'uomo giusto, dopo una serie di fidanzamenti finiti (con Ben Affleck, con P. Diddy) e tre matrimoni (con Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony) alle spalle.

Il suo nuovo compagno era la ex star del baseball Alex Rodriguez. La coppia e i rispettivi figli vivevano tutti insieme in armonia e si parlava già di nozze. Anzi, il matrimonio era fissato per lo scorso anno. Poi la pandemia aveva fatto cambiare i piani ai due innamorati e a questo punto, con il senno di poi, forse è stato meglio così. Perché poche settimane fa, dopo le voci su una relazione di Alex con una stellina dei reality (ma pare si sia trattato solo di una serie di commenti galanti sui social, chi sa), la relazione di J.Lo e dell'ex campione è naufragata del tutto.

In modo civile, naturalmente. E con tanto di comunicato congiunto in cui i toni sono rispettosi e sommessi. ma il danno è fatto e adesso Jennifer è sola.

Star o no, per tutti è dura rimettersi in sesto dopo una grande delusione amorosa. Carriera, successo e denaro non leniscono le ferite del cuore. Quel che aiuta è darsi da fare, impegnarsi, non lasciarsi andare. Ed è proprio quello che J.Lo sta facendo. Mettendo ancora più grinta ed energia in quello che fa.

Guardate infatti le ultime foto dal set del film in cui è impegnata, "Shotgun Wedding" (in cui recita anche Lenny Kravitz). Jennifer appare motivata e bellissima, impegnata a recitare, ma anche a distrarsi con i colleghi di riprese. Perché la miglior medicina, quando si soffre per amore, è ributtarsi nella vita. E trovare in sé e nel proprio quotidiano la forza per andare avanti.

