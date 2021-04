Laura Pausini a Los Angeles: le prime foto, le speranze e i portafortuna

La notte degli Oscar si avvicina (la cerimonia si svolgerà il 25 aprile alla Union Station e al Dolby Theatre di Los Angeles) e la nostra Laura Pausini è già volata nella città degli angeli con tutto il suo carico di emozione, attesa e speranza.

Una piccola delusione, però: non ha potuto portare con sé la figlia Paola, come racconta lei stessa in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: «Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostra Paola. Viaggiare con bambini in America è praticamente impossibile a causa delle restrizioni. Non è stato facile ma ancora una volta è stata lei da vera stella di casa e a trovare le parole per farci partire sereni : “Preferisco rimanere a casa perché posso andare a scuola, posso vedere i miei amici e stare coi nonni. Partire con voi mi obbligherebbe a stare in casa per 10 giorni, preferisco guardarvi in tv e fare il tifo per voi con @lilaebbasta !“ La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante. Ma ogni giorno imparo da lei, la sua allegria e la sua forza mi fanno capire che si, sono una mamma tanto fortunata!»

La Pausini, in gara per la miglior canzone originale, "Io sì/Seen", dal film " La vita davanti a sé" (di Edoardo Ponti, con Sophia Loren), ha però portato con sé un piccolo portafortuna: «Sono molto emozionata, ma non vedo l’ora di esibirmi e di conoscere il verdetto dell’Academy... Mi sono portata anche qualche talismano dall’Italia, compresa la mia bacchetta magica».

Laura ha anche in mente le parole per l'eventuale ringraziamento: «Se dovessi vincere lo dedicherei al mio babbo. Senza di lui non sarei qui. E anche a mia figlia... Spero di esserle d’esempio e di poterla ispirare nel perseguire i propri sogni».

Ma anche, come ha rivelato al magazine Vanity Fair: «Se perdo mi sentirò ugualmente vincitrice perché, diciamocelo, ma chi l'avrebbe detto che sarei arrivata fino a qui! Nella vita ho imparato a essere riconoscente perché sono stata davvero privilegiata. Se vinco allora mi alzo, urlo, spero di non dire parolacce mentre mi scoppierà sicuramente il cuore. Però la cosa che più di tutte vorrò fare è tornare in Italia per stringere tra le braccia mia figlia. Forte. Anzi no, fortissimo».

Intanto Laura sta vivendo l'emozione dell'attesa. E della gioia per l'incontro con tante stelle del cinema, come uno dei suoi attori preferiti, Anthony Hopkins.

(foto Getty Images)