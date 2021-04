Giorgio Moroder buon compleanno

Giorgio Moroder è nato il 26 aprile 1940 a Ortisei.

E' un musicista entrato ormai nella leggenda. Nei lontani Anni Settanta ha dato vita, con Donna Summer, al fenomeno disco music e da allora la sua traiettoria è stata inarrestabile.

Negli Anni Ottanta Moroder ha firmato alcune celebri colonne sonore (“Flashdance”, “Top Gun”, “American Gigolo”, “Scarface”, “Metropolis”, “La storia infinita”). E' tornato poi negli anni Dieci del nuovo secolo: è apparso infatti nel 2013 nel fortunato disco “Random Access Memory” dei Daft Punk: nella terza traccia del disco, intitolata “Giorgio By Moroder”, il compositore raccontava, in un lungo parlato, i suoi inizi e la sua carriera musicale.

Ha poi remixato “Magic” dei Coldplay e ”I Can’t Give You Anything But Love” di Tony Bennett e Lady Gaga. Nel 2015 ha pubblicato l'album "Déjà vu", che contiene i singoli "74 Is the New 24", "Right Here, Right Now" con Kylie Minogue, "Déjà vu", con Sia, oltre alle collaborazioni con Britney Spears, Charli XCX, Foxes e Mikky Ekko.

Ecco "I Feel Love" con Donna Summer.

