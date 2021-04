Celine Dion ci sta preparando una grandiosa sorpresa: il video!

Celine, da tempo non ti avevamo visto in una simile versione da diva di Hollywood! Abito sa sera rosso incendio, tacchi a spillo in scintillante color oro, perfino uno scenario lussureggiante, in stile flipper. E l'annuncio che emoziona tutti i fan, pubblicato sulla pagina Instagram: «Una piccola anticipazione di una fantastica rivelazione che arriverà il 21 aprile. Seguitemi!».

Dunque... di cosa potrebbe trattarsi? Secondo molti, probabilmente Celine intende annunciare il suo ritorno a Las Vegas per un lungo ciclo di spettacoli, ovvero una residency, come si ama dire in questi casi. IL mondo inizia lentamente a riprendersi dalla pandemia e se è ancora presto per i grandi tour, gli spettacoli nei locali potrebbero invece iniziare ad avere luogo... almeno si spera.

Celine era già stata protagonista di due residency al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas. La prima si era svolta dal 25 marzo 2003 al 15 dicembre 2007, la seconda dal 15 marzo 2011 all'8 giugno 2019. Che sia arrivato il momento di tornare in scena per la terza volta?

(Foto Getty Images)