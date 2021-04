Dua Lipa e tutto il suo entusiasmo per la pizza verace napoletana

Le delizie del Made in Italy sono sempre più apprezzate. Anzi, in questo caso dovremmo addirittura parlare di Made in Naples. Perché protagonista di un entusiasmo davvero internazionale è stata la celebre pizza napoletana, che è anche stata dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO.

A gustare con una gioia incontenibile la pizza napoletana doc è niente meno che Dua Lipa. Sì, proprio la stella della musica, che ha vinto ben tre Grammy nel corso dell’edizione 2021 del prestigioso premio.

Sulla sua pagina Instagram, Dua Lipa ha pubblicato un paio di foto che la ritraggono su un aereo privato, in volo da Milano probabilmente a Londra. In primo piano, una golosissima pizza napoletana. E l'espressione di gioia dell'artista mentre si gode la sua prelibata specialità è davvero incontenibile.

Come si vede dalle immagini, a sfornare la pizza è stato uno dei maestri più celebri del settore, quel Gino Sorbillo che da Napoli ha aperto anche il suo locale a Milano. Ed è proprio da lì che arriva la delizia gustata dalla cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GINO SORBILLO ®️ (@sorbillo)

(Foto Getty Images)