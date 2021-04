Jennifer Lopez, crolla il suo sogno d'amore

E' tutto finito. Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non sono più una coppia. A rivelarlo non sono i soliti magazine di gossip, ma i protagonisti stessi di una storia d'amore ultimamente assai travagliata. J. Lo e Rodriguez hanno affidato un comunicato congiunto alla rivista People, in cui affermano: «Ci siamo resi conti di funzionare meglio come amici.».

La coppia aveva avuto dei momenti di crisi nello scorso marzo, quando la protagonista di un reality show, Madison LeCroy, aveva parlato di un flirt con Rodriguez, per poi affermare che si era trattato solo di simpatie e scambi di commenti sui social network. Rodriguez era anche volato nella Repubblica Dominicana, dove la Lopez sta girando il film "Shotgun Wedding (ironia della sorte, con tanto di abito da sposa) e la coppia aveva provato a riconciliarsi. Ma ormai la situazione volgeva al peggio. Ed è arrivata la rottura.

Le strade di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez però non si dividono del tutto: la (ex) coppia ha infatti delle attività in comune. Ecco perché, nel comunicato congiunto, i due affermano: «Continueremo a lavorare insieme e a supportarci l’un l’altra, sul fronte professionale e progettuale. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli». A proposito dei quali, hanno aggiunto: «Per rispetto dei nostri figli, tutto quel che ci sentiamo di aggiungere è un grazie alle persone che ci hanno supportato».

(Foto Getty Images)