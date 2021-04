La musica a difesa della Terra

Il panorama online regala un nuovo podcast, che illustra l’attività del mondo musicale contro la crisi climatica. "Sounds Like A Plan" fa luce sui modi in cui lo showbiz delle sette note sta agendo: è curato dal giornalista Greg Cochrane e da Fay Milton, batterista dei Savages.

Lanciato prima della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), si basa su una serie di insert: ognuno fa capo a un sostenitore dell’ecosistema, legato alla comunità di settore. Fra i testimonial d’eccezione: Jamie Oborne, manager dei 1975, e Ed O'Brien dei Radiohead.

Le parole di Milton: “Il mondo è consapevole e in ansia per il clima e la distruzione ecologica che stiamo vivendo. Ci sono così tante grandi iniziative in corso nella musica, che stanno portando cambiamenti positivi in ​​questo spazio. Ora è il momento di avviare la conversazione e riunirsi, per dire a chi è al potere che abbiamo bisogno di un'azione urgente.

Nel frattempo, un report dell'organizzazione tedesca ‘Clean Scene’ si è concentrato sugli effetti che i dj internazionali hanno sul cambiamento climatico. Intitolato ‘Last night a dj took a flight’, lo studio è descritto così dagli estensori: “L’esplorazione dell'impronta di carbonio dei dj in tournée e la ricerca di futuri alternativi, all'interno dell'industria della musica dance’. Un vero manifesto.

(Photo by James Zwadlo on Unsplash)