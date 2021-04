Levante: arriva il suo nuovo libro

Levante aveva proprio voglia di confessarcelo. Non ce la faceva più a tenere per sé il segreto. E aveva anche disseminato un po' di indizi nella sua pagina Instagram. Un'immagine mentre scrive al computer...

Poi un memo...

E finalmente l'annuncio: prima dell'estate uscirà il suo nuovo romanzo, il terzo, intitolato "E questo cuore non mente", che Levante racconta con queste parole: «Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi...Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto.

Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di grandissimo coraggio e spero di aver fatto il massimo».

Levante spiega anche come ha realizzato il titolo del libro nella foto che accompagna il post con l'annuncio.

La cantante aveva già scritto altri due romanzi: "Se non ti vedo non esisti", nel 2017, e "Questa è l'ultima volta che ti dimentico", nel 2018.

(Foto Getty Images)