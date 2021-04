Se I Duran Duran ricordano l'emozionante Save a Prayer del 2017

Una canzone che è ormai un vero e proprio classico. Un pubblico meraviglioso, festante e commosso. E un'esibizione di cui la band si ricorda ancora. I Duran Duran infatti hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram un'emozionante foto ricordo della loro performance al Lollapalooza Argentina del 2017, quando eseguirono, tra le altre loro canzoni, anche la hit "Save A Prayer". Un momento indimenticabile, per chi partecipò all'evento.

I Duran Duran si esibirono all'Hipódromo de San Isidro di Buenos Aires, il 1 aprile 2017.

Il loro show faceva parte del celebre Lollapalooza, il festival creato nel 1991 negli Stati Uniti da Perry Farrell dei Jane's Addiction e diventato poi itinerante nel corso degli anni. I Duran Duran eseguirono nel corso del concerto queste canzoni:

The Wild Boys

Hungry Like the Wolf

A View to a Kill

Last Night in the City

Come Undone

Notorious

Pressure Off

Planet Earth / Space Oddity

Ordinary World

I Don't Want Your Love

White Lines (Don't Don't Do It)

(Reach Up for the) Sunrise / New Moon on Monday

Girls on Film

I bis furono "Save a Prayer" e "Rio"

(foto Getty Images)