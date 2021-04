John Lennon e quei commoventi video inediti

Indimenticabile John Lennon. La sua arte, il suo poderoso contributo alla storia della musica e la sua eredità restano fondamentali. E non stupisce il fatto che continuino a essere pubblicati nuovi album cofanetti e materiali inediti in suo nome. Il 23 aprile per esempio si celebra il 50° anniversario dell'album, "John Lennon/Plastic Ono Band" e sarà pubblicato un cofanetto deluxe con 8 dischi e 159 nuovi mix.

Sono poi stati pubblicati due commoventi video finora inediti, che ritraggono un John Lennon in veste familiare e casalinga. Un vero sguardo dall'interno, nella vita quotidiana dell'artista.

Il primo è stato girato alle Bahamas il 25 maggio 1969. John e Yoko, in una camera dello Sheraton Oceanus Hotel, cantano l'inno pacifista "Give Peace A Chance" che sarà poi registrato al Bed-In per la pace tenutosi al Queen Elizabeth Hotel di Montreal il 31 maggio 1969. Il video, realizzato dal cameraman Nic Knowland e dal fonico Mike Lax, è dunque la prima registrazione della canzone e finora non era mai stato reso noto.

Il secondo video risale al 1968. John è sempre con Yoko, nella casa inglese di Weybridge, nel Surrey, a sud ovest di Londra. All'epoca, Lennon faceva ancora parte dei Beatles.

(foto Getty Images)