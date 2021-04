Laura Pausini vola a Los Angeles per gli Oscar. E i bookmaker la danno favorita

Cresce l'attesa per la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021, in programma la sera del 25 aprile. E nell'attesa di scoprire quali saranno i vincitori dell'ambita statuetta, Laura Pausini, candidata per la miglior canzone originale ("Io sì/Seen", dalla colonna sonora del film "Una vita davanti") vola a Los Angeles.

La Laura nazionale si esibirà alla cerimonia, interpretando proprio"Io sì/Seen". E c'è naturalmente la speranza di poter sentire il suo nome dopo la fatidica frase «And the winner is...». Va detto che i bookmaker danno la Pausini come favorita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

In corsa per l'Oscar ci sono anche i costumi di Massimo Cantini Parrini, il trucco di Dalia Colli e il parrucco di Francesco Pegoretti per il film "Pinocchio" di Matteo Garrone.

Sull'Oscar, Laura Pausini aveva dichiarato: «Gli Oscar invece di farmi sentire più figa mi mettono ansia perché è chiaro che dopo una cosa come questa la gente si aspetta di più, io stessa mi aspetterei di più, ma sarò capace?».

Vedremo intanto cosa accade il 25 aprile.

(foto Getty Images)