Zombie: ecco come nacque la hit. Le parole di Dolores O' Riordan

Impossibile dimenticare "Zombie" dei Cranberries. La canzone è diventata la hit per eccellenza della band irlandese e fa immediatamente pensare a Dolores O'Riordan, la cantante del gruppo che la interpretò con tanta passione e che è scomparsa prematuramente, lasciando nel mondo della musica un grande vuoto, il 15 gennaio 2018.

Ma come e perché è nata "Zombie"? La canzone faceva parte dell'album del 1994 "No Need To Argue" e metteva in musica tutta l'angoscia e il trauma di Dolores per la drammatica guerra civile che insanguinava l'Irlanda del Nord.

IL 20 marzo del 1993 l'IRA (Esercito Repubblicano Irlandese) aveva fatto esplodere due bombe a Warrington, in Gran Bretagna, causando la morte di due ragazzini, uno di 12 e uno addirittura di soli 3 anni. Fu uno shock per tutti, naturalmente anche per i Cranberries e per Dolores, che seppero della notizia mentre erano sul loro tour bus a Londra.

Dolores aveva parlato così, tempo dopo, di quegli anni terribili: «Ricordo che all'epoca esplodevano molte bombe a Londra e i Troubles erano piuttosto aspri. Ricordo che ero in tour nel Regno Unito quando morì il bambino, fui davvero molto rattristata da tutto ciò. Quelle bombe esplodevano in posti casuali. Poteva accadere a chiunque. È una cosa difficile da cantare, ma quando sei giovane non ci pensi due volte alle cose, lo prendi e lo fai. Invecchiando, hai più paura e diventi più apprensivo, ma quando sei giovane non hai paura».

Quella fu dunque l'ispirazione per "Zombie", che Dolores scrisse nel suo appartamento, durante una pausa tra i tour: «Eravamo molto impegnati e lavoravamo tutto il giorno. Quella canzone mi venne in mente quando ero a Limerick, iniziai a scriverla con una chitarra acustica, a tarda notte. Ricordo che ero nel mio appartamento, quando uscì il ritornello, che era molto orecchiabile. Così lo portai alle prove e presi in mano la chitarra elettrica. Poi usai un distorsore per il ritornello e dissi a Ferg (il batterista, ndr) "Forse potresti picchiare più forte sulla batteria".... Diventò più rock. Era la canzone più aggressiva che avessimo mai scritto. "Zombie" era molto diversa da quello che avessimo mai fatto in precedenza».

A rendere celebre la canzone fu anche il videoclip, con un'intensa Dolores dal volto tutto d'oro e filmati girati per le strade dell'Irlanda del Nord. La clip ha ben superato su YouTube il miliardo di visualizzazioni.

"Zombie" divenne un vero simbolo. Al punto che nel 1998 i Cranberries si esibirono durante la cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace che fu assegnato quell'anno ai due capi dell'Irlanda del Nord, John Hume e David Trimble «per i loro sforzi per trovare una soluzione pacifica al conflitto in Irlanda del Nord».

