Norah Jones ospite di Radio Monte Carlo

Giovedì 15 aprile ascolta la nostra intervista esclusiva con Norah Jones. L'artista è ospite di Monte Carlo Nights e racconterà a Nick The Nightfly come è nato il suo ultimo album, "‘Til We Meet Again", in uscita il 16 aprile.

Si tratta del primo album dal vivo per Norah Jones. "‘Til We Meet Again" raccoglie i momenti più emozionanti delle sue performance registrate tra il 2017 e il 2019 nel corso dei suoi tour mondiali negli Stati Uniti, Francia, Italia, Brasile e Argentina.

Il primo singolo è "It Was You", registrato all'Ohana Festival 2018 di Dana Point, in California.

L'album live arriva dopo quasi vent'anni di carriera dell'artista e contiene 14 canzoni che ripercorrono il suo iter musicale, dagli esordi nel 2002 con "Come Away With Me" ("Don’t Know Why," "I’ve Got To See You Again," "Cold, Cold Heart"), passando a "Feels Like Home" del 2004 ("Sunrise," "Those Sweet Words"), "Little Broken Hearts" del 2012 ("After The Fall"), "Day Breaks" del 2016 ("Flipside", "Tragedy") fino a brani come "It Was You", "Begin Again", "Just A Little Bit", "Falling" e "I’ll Be Gone" e la commovente versione di "Black Hole Sun" dei Soundgarden, tributo a Chris Cornell.