14 aprile 1972: David Bowie pubblica Starman

Il 14 aprile 1972 David Bowie pubblica il singolo "Starman", tratto dall'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". La canzone è da sempre una tre le più amate e più rilevanti di Bowie, che la eseguì, conquistando il pubblico, durante il programma televisivo della BBC Top of the Pops il 6 luglio 1972.

Era stato un responsabile della casa discografica, Dennis Katz, a insistere perché la canzone fosse inserita nell'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Il testo parla di un messaggio di speranza e salvezza pronunciato da un alieno, Starman, e nel tempo si sono susseguite le più svariate interpretazioni sul senso che avesse il messaggio. Ma Bowir stesso dichiarò a William S. Burroughs, in un'intervista pubblicata nel 1974 su Rolling Stone, sia che Ziggy Stardust non è l'uomo delle stelle ma il suo messaggero terreno e che il messaggio di Starman vuol significare che «In cielo c'è un uomo delle stelle che dice: spassatevela ragazzi, ma l'idea di base è che le creature dello spazio sono abbastanza reali e umane, e che la prospettiva di incontrare altri esseri dovrebbe renderci felici».

(Foto Getty Images)