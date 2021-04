Se anche Elton John loda Celeste

Grande, grandissima Celeste. Ha fatto il pieno di candidature ai Brit Award. E' anche candidata nientemeno che all'Oscar, per la miglior canzone originale "Hear My Voice'", scritta in collaborazione con il compositore Daniel Pemberton per il film “The Trial of the Chicago 7”. E' anche nella colonna sonora del film Pixar “Soul” (con "It's Alright"). Il suo album di debutto "Not Your Soul" è ricco di hit "Strange", "A Little Love", "Stop This Flame". E non solo: Celeste è anche la beniamina dei grandi stilisti. Guardate come si è preparata per la serata dei Golden Globe in total Gucci e come indossa con meravigliosa disinvoltura le creazioni di moda

Ad ammirare la sua voce ci sono anche grandi della musica. Come Elton John, che ha voluto Celeste ospite del suo show musicale Rocket Hour. Elton ha avuto parole di totale ammirazione per Celeste, che si è davvero emozionata, come potete vedere nel video:

D'altronde, Celeste è davvero una grandissima artista: ascoltatela in questo frammento da brividi, registrato ai Brit Award dello scorso anno.

(Foto Getty Images)