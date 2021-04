P!nk e Rag'n'Bone Man: la loro prima canzone insieme

E' una perfetta alchimia, quella tra P!nk e Rag’n’Bone Man. E, se sulla carta la loro collaborazione poteva apparire alquanto strana, va detto che invece, ascoltando la loro canzone, il risultato è eccellente.

Il brano si intitola "Anywhere Away from Here" ed è stato composto da Rag’n’Bone Man, che lo descrive come dedicato «al desiderio di scomparire quando ci si trova in situazioni dolorose. Parla delle fragilità che tutti noi dobbiamo affrontare».

Pink ha rivelato di essere una grande fan di Rag’n’Bone Man sin dal suo esordio, nel 2017, con "Human": «Mi sono subito innamorata della sua voce e quando ho avuto l'opportunità di incontrarlo di persona ho subito capito che si trattava anche di una persona meravigliosa».

"Anywhere Away from Here" fa parte del nuovo album di Rag'n'Bone Man, intitolato "Life By Misadventure" e atteso per il 23 aprile.

