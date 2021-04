Prince: arriva l'album inedito

E' in arrivo un album inedito di Prince. Uscirà il 30 luglio ed è intitolato "Welcome 2 America".

Il disco era stato registrato nel 2010 ed era poi rimasto, insieme a molto altro materiale, ben custodito negli archivi dell'artista. Sono stati intanto pubblicati la title track e il video. La canzone parla della superficialità della cultura contemporanea, tra reality show e industria musicale attenta solo ai profitti.

"Welcome 2 America" fu anche il nome dato al tour che Prince intraprese negli Stati Uniti e in Europa in quel periodo. L'edizione Deluxe del disco contiene l'album completo in cd e vinile nero e il video del concerto di Prince registrato il 28 aprile 2011 al Forum di Inglewood in California. A suonare con prince in quell'occasione erano stati i New Power Generation. Durante lo show, Prince eseguì una cover di "Make You Feel My Love" di Bob Dylan e di "More Than This" dei Roxy Music.

(Foto Getty Images)