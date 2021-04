Giorgio Armani parla di Tina Turner: che energia!

Con ben 200 milioni di dischi venduti Tina Turner è una delle artiste più note al mondo. Un nuovo documentario prodotto da HBO intitolato semplicemente “Tina” racconta la sua vita. Lo fa attraverso interviste e tante immagini di archivio di chi l’ha conosciuta. Un omaggio a tutti i suoi fan.

Cresciuta nel Tennesse Anna Mae Bullock, in arte Tina, ama definirsi la ragazza delle piantagioni di cotone. In questo nuovo cortometraggio la star diretta dai registi Daniel Lindasy e TJ Martin, vincitori di un Oscar con "Undefeated", racconta la sua vera storia.

Dai periodi più bui e tormentati a fianco del marito musicista Ike a quelli più sereni. Tra i momenti indimenticabili quelli legati all’uscita dell’album: “What’s Love Got to Do with It” nel 1984. Anno che lei definisce della rinascita. Aveva un sogno: finire sulla copertina di Rolling Stones come prima cantante rock di colore. Andò molto oltre. Affascinando il mondo intero in oltre 60 anni di successi.

Giorgio Armani che ha vestito la superstar ha un ricordo bellissimo. Di lei scrive: “Ci sono artisti, ci sono cantanti e ci sono intrattenitori. Tina è tutte e tre le cose. Sul palco la sua energia era incredibile!”. E Lionel Richie non ha dubbi: “la mia amica, è una leggenda vivente, un’anima unica che il mondo è fortunato ad avere”.

Tina Turner si è ritirata dalle scene nel 2009 all’età di 69 anni. Ora vive in Svizzera con il secondo marito Erwin Bach, un dirigente musicale che ha sposato nel 2013.

(Foto Getty Images)