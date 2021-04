The Sound of Silence risuona nell'arena vuota. Il video da brividi

Le inconfondibili, meravigliose note della hit "The Sound of Silence", di Simon & Garfunkel, risuonano nette nello spazio dell'Arena Unipol di Casalecchio di Reno. Un grande brano musicale, un'arena, un chitarrista talentuoso come Federico Poggipollini a eseguire la canzone... ma niente pubblico. Solo poltrone vuote e assenza di spettatori. E' la fotografia di quanto accade da ormai un anno, con il mondo della cultura e dello spettacolo pressoché fermo. Ed è anche il mondo per chiedere più attenzione per il settore e progettualità per il futuro.

A organizzare il mini-concerto, i Bauli in Piazza (il movimento nato ad ottobre dei lavoratori dello spettacolo), in collaborazione con #ChiamateNoi e Squadra Live. Si tratta della prima tappa del Rumore del Silenzio Tour 2021, speciale iniziativa in quattro date, per sensibilizzare sul problema dei teatri, dei cinema, dei palazzetti chiusi agli spettacoli.

Il video realizzato per l'occasione è davvero da brividi. Eccolo:

(foto Getty Images)